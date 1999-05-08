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Голицын Николай Владимирович

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

07.12.1913

Дата смерти

08.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1913

Отец: Голицын Владимир Эммануилович

Мать: Голицына Екатерина Елена Георгиевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
С 11.12.1946 по 1951

Жена: Голицына Элизабет

Рождение ребёнка
22.06.1949

Сын: Голицын Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Голицына Элизабет

Бракосочетание
04.05.1956

Жена: Голицына Анита

г. Ланкастер, Ланкашир, Северо-Западная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Рождение ребёнка
06.02.1957

Сын: Голицын Александр Николаевич

Мать ребёнка: Голицына Анита

г. Монреаль, Квебек, Канада
Рождение ребёнка
26.11.1958

Сын: Голицын Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Голицына Анита

Рождение ребёнка
13.01.1962

Дочь: Классен Марина Николаевна

Мать ребёнка: Голицына Анита

г. Оттава, Онтарио, Канада
Смерть
08.05.1999
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
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