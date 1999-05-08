Голицын Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.12.1913
Дата смерти08.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1913
Бракосочетание
С 11.12.1946 по 1951
Жена: Голицына Элизабет
Рождение ребёнка
22.06.1949
Сын: Голицын Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Голицына Элизабет
Бракосочетание
04.05.1956
Жена: Голицына Анита
г. Ланкастер, Ланкашир, Северо-Западная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Рождение ребёнка
06.02.1957
Сын: Голицын Александр Николаевич
Мать ребёнка: Голицына Анита
г. Монреаль, Квебек, Канада
Рождение ребёнка
26.11.1958
Мать ребёнка: Голицына Анита
Рождение ребёнка
13.01.1962
Дочь: Классен Марина Николаевна
Мать ребёнка: Голицына Анита
г. Оттава, Онтарио, Канада
Смерть
08.05.1999
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии