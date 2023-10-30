Голицын Александр Николаевич
Место рожденияг. Монреаль, Квебек, Канада
Дата рождения06.02.1957
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.02.1957
Отец: Голицын Николай Владимирович
Мать: Голицына Анита
г. Монреаль, Квебек, Канада
Бракосочетание
С 1983 по 1990
Жена: Голицына Келли
Рождение ребёнка
23.03.1987
Дочь: Голицына Сара Энн
Мать ребёнка: Голицына Келли
г. Виктория, Капитал, Британская Колумбия, Канада
Бракосочетание
22.08.1992
Жена: Голицына Келли
г. Виктория, Капитал, Британская Колумбия, Канада
Рождение ребёнка
16.08.1996
Дочь: Голицына Наташа Катерина
Мать ребёнка: Голицына Келли
г. Виктория, Капитал, Британская Колумбия, Канада
Рождение ребёнка
30.09.1997
Дочь: Голицына Стефания
Мать ребёнка: Голицына Келли
г. Виктория, Капитал, Британская Колумбия, Канада
Рождение ребёнка
06.06.1999
Сын: Голицын Лукас Роберт
Мать ребёнка: Голицына Келли
г. Виктория, Капитал, Британская Колумбия, Канада