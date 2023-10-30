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Голицын Александр Николаевич

Место рождения

г. Монреаль, Квебек, Канада

Дата рождения

06.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1957

Отец: Голицын Николай Владимирович

Мать: Голицына Анита

г. Монреаль, Квебек, Канада
Бракосочетание
С 1983 по 1990

Жена: Голицына Келли

Рождение ребёнка
23.03.1987

Дочь: Голицына Сара Энн

Мать ребёнка: Голицына Келли

г. Виктория, Капитал, Британская Колумбия, Канада
Бракосочетание
22.08.1992

Жена: Голицына Келли

г. Виктория, Капитал, Британская Колумбия, Канада
Рождение ребёнка
16.08.1996

Дочь: Голицына Наташа Катерина

Мать ребёнка: Голицына Келли

г. Виктория, Капитал, Британская Колумбия, Канада
Рождение ребёнка
30.09.1997

Дочь: Голицына Стефания

Мать ребёнка: Голицына Келли

г. Виктория, Капитал, Британская Колумбия, Канада
Рождение ребёнка
06.06.1999

Сын: Голицын Лукас Роберт

Мать ребёнка: Голицына Келли

г. Виктория, Капитал, Британская Колумбия, Канада
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