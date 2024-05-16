Мекленбург-Стрелицкий Георгий (Георг-Александр-Михаил-Фридрих-Вильгельм-Франц-Карл) Георгиевич 06.06.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мекленбург-Стрелицкий Георгий (Георг-Александр-Михаил-Фридрих-Вильгельм-Франц-Карл) Георгиевич

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Место рождения

община Ремплин, Деммин, Королевство Пруссия

Дата рождения

06.06.1859

Дата смерти

05.12.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

община Ремплин, Деммин, Королевство Пруссия
Бракосочетание
14.02.1890

Жена: Карлова (Вонлярлярская) Наталья Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.07.1891

Дочь: Голицына (Фон Карлова) Екатерина Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Карлова (Вонлярлярская) Наталья Фёдоровна

Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1893

Дочь: Клейнмихель (Фон Карлова) Мария (Мария Екатерина София) Георгиевна

Мать ребёнка: Карлова (Вонлярлярская) Наталья Фёдоровна

Ломоносов, Петергофский уезд
Смерть
05.12.1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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