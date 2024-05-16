Мекленбург-Стрелицкий Георгий (Георг-Александр-Михаил-Фридрих-Вильгельм-Франц-Карл) Георгиевич
Место рожденияобщина Ремплин, Деммин, Королевство Пруссия
Дата рождения06.06.1859
Дата смерти05.12.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
община Ремплин, Деммин, Королевство Пруссия
Бракосочетание
14.02.1890
Рождение ребёнка
25.07.1891
Дочь: Голицына (Фон Карлова) Екатерина Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Карлова (Вонлярлярская) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.11.1893
Дочь: Клейнмихель (Фон Карлова) Мария (Мария Екатерина София) Георгиевна
Мать ребёнка: Карлова (Вонлярлярская) Наталья Фёдоровна
Смерть
05.12.1909