Трунов Иван Константинович
Место рожденияОвсянниково
Дата рождения01.09.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1871 ст.
Отец: Трунов Константин Ефимович
Мать: Ершова Анна Иосифовна
Овсянниково
Крещение
06.09.1871 ст.
Бракосочетание
26.01.1898 ст.
Жена: Трунова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Трунова Евдокия Ивановна
д. Овсянниково
Рождение ребёнка
12.12.1906 ст.
Сын: Трунов Пётр Иванович
Мать ребёнка: Трунова Евдокия Ивановна
Овсянниково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трунов Александр Иванович
Мать ребёнка: Трунова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно