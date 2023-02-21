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Трунов Иван Константинович

Место рождения

Овсянниково

Дата рождения

01.09.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1871 ст.

Отец: Трунов Константин Ефимович

Мать: Ершова Анна Иосифовна

Овсянниково
Крещение
06.09.1871 ст.
Бракосочетание
26.01.1898 ст.

Жена: Трунова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Трунов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Трунова Евдокия Ивановна

д. Овсянниково
Рождение ребёнка
12.12.1906 ст.

Сын: Трунов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Трунова Евдокия Ивановна

Овсянниково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Александр Иванович

Мать ребёнка: Трунова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно