Трунов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трунов Иван Константинович

Мать: Трунова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Трунова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Трунова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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