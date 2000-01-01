Ершова Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Анна Иосифовна

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Место рождения

Польша

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша
Рождение ребёнка
1862

Сын: Трунов Пётр Константинович

Отец ребёнка: Трунов Константин Ефимович

Рождение ребёнка
01.09.1871 ст.

Сын: Трунов Иван Константинович

Отец ребёнка: Трунов Константин Ефимович

Овсянниково
Смерть
Неизвестно
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