Ершова Анна Иосифовна
Место рожденияПольша
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Польша
Рождение ребёнка
1862
Сын: Трунов Пётр Константинович
Отец ребёнка: Трунов Константин Ефимович
Рождение ребёнка
01.09.1871 ст.
Сын: Трунов Иван Константинович
Отец ребёнка: Трунов Константин Ефимович
Овсянниково
Смерть
Неизвестно