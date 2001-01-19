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Трунов Пётр Иванович

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Место рождения

Овсянниково

Дата рождения

12.12.1906 ст.

Дата смерти

12.03.1940

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1906 ст.

Отец: Трунов Иван Константинович

Мать: Трунова Евдокия Ивановна

Овсянниково
Крещение
17.12.1906 ст.
Рождение ребёнка
25.08.1930

Сын: Трунов Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Овсянниково
Рождение ребёнка
22.03.1932

Сын: Трунов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Трунова Марфа Яковлевна

Овсянниково
Рождение ребёнка
03.01.1934

Дочь: Хорева Нина Петровна

Мать ребёнка: Трунова Марфа Яковлевна

Овсянниково
Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Тихомирова Александра Петровна

Мать ребёнка: Трунова Марфа Яковлевна

д. Овсяниково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунова Марфа Яковлевна

Смерть
12.03.1940
о. Гогланд
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