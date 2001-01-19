Трунов Пётр Иванович
Место рожденияОвсянниково
Дата рождения12.12.1906 ст.
Дата смерти12.03.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1906 ст.
Овсянниково
Крещение
17.12.1906 ст.
Рождение ребёнка
25.08.1930
Мать ребёнка: не указана
Овсянниково
Рождение ребёнка
22.03.1932
Мать ребёнка: Трунова Марфа Яковлевна
Овсянниково
Рождение ребёнка
03.01.1934
Дочь: Хорева Нина Петровна
Мать ребёнка: Трунова Марфа Яковлевна
Овсянниково
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Тихомирова Александра Петровна
Мать ребёнка: Трунова Марфа Яковлевна
д. Овсяниково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трунова Марфа Яковлевна
Смерть
12.03.1940
о. Гогланд