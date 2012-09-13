Тихомирова (Трунова) Александра Петровна
Место рожденияд. Овсяниково
Дата рождения01.01.1938
Дата смерти13.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938
Отец: Трунов Пётр Иванович
Мать: Трунова Марфа Яковлевна
д. Овсяниково
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
23.10.1958
Дочь: Михина Лариса Леонидовна
Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
25.07.1968
Сын: Тихомиров Игорь Леонидович
Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Михайлович
Смерть
13.09.2012
Кострома, город Кострома, Костромская область