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Тихомирова (Трунова) Александра Петровна

Место рождения

д. Овсяниково

Дата рождения

01.01.1938

Дата смерти

13.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938

Отец: Трунов Пётр Иванович

Мать: Трунова Марфа Яковлевна

д. Овсяниково
Бракосочетание
1957

Муж: Тихомиров Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
23.10.1958

Дочь: Михина Лариса Леонидовна

Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Михайлович

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
25.07.1968

Сын: Тихомиров Игорь Леонидович

Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Михайлович

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Смерть
13.09.2012
Кострома, город Кострома, Костромская область