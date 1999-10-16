Тихомиров Леонид Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.12.1921
Дата смерти16.10.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1921
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
23.10.1958
Дочь: Михина (Тихомирова) Лариса Леонидовна
Мать ребёнка: Тихомирова (Трунова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
25.07.1968
Сын: Тихомиров Игорь Леонидович
Мать ребёнка: Тихомирова (Трунова) Александра Петровна
Смерть
16.10.1999
Кострома, город Кострома, Костромская область