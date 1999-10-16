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Тихомиров Леонид Михайлович

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

13.12.1921

Дата смерти

16.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1921

Отец: Тихомиров Михаил Игнатьевич

Мать: Тихомирова (Малкова) Ольга Дмитриевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
1957

Жена: Тихомирова (Трунова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
23.10.1958

Дочь: Михина (Тихомирова) Лариса Леонидовна

Мать ребёнка: Тихомирова (Трунова) Александра Петровна

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
25.07.1968

Сын: Тихомиров Игорь Леонидович

Мать ребёнка: Тихомирова (Трунова) Александра Петровна

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Смерть
16.10.1999
Кострома, город Кострома, Костромская область

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