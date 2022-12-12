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Тихомиров Игорь Леонидович

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Место рождения

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

Дата рождения

25.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1968

Отец: Тихомиров Леонид Михайлович

Мать: Тихомирова Александра Петровна

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
30.10.1991

Сын: Тихомиров Глеб Игоревич

Мать ребёнка: Тихомирова Вероника Анатольевна

Развод
1994

Жена: Тихомирова Вероника Анатольевна

Рождение ребёнка
01.04.2002

Сын: Тихомиров Арсений Игоревич

Мать ребёнка: Тихомирова Лариса Сергеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомирова Лариса Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомирова Вероника Анатольевна

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