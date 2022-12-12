Тихомиров Игорь Леонидович
Место рождения
Дата рождения25.07.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1968
Рождение ребёнка
30.10.1991
Мать ребёнка: Тихомирова Вероника Анатольевна
Развод
1994
Рождение ребёнка
01.04.2002
Сын: Тихомиров Арсений Игоревич
Мать ребёнка: Тихомирова Лариса Сергеевна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно