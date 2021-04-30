Тихомиров Михаил Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1893 ст.
Дата смерти1953
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1893 ст.
Крещение
15.05.1893 ст.
Покров, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
15.08.1919 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1919
Дочь: Тихомирова Сира Михайловна
Мать ребёнка: Тихомирова (Малкова) Ольга Дмитриевна
Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
13.12.1921
Сын: Тихомиров Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Тихомирова (Малкова) Ольга Дмитриевна
Смерть
1953