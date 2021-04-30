Тихомиров Михаил Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомиров Михаил Игнатьевич

Тихомиров Михаил Игнатьевич

Место рождения

Горушка, Шухтовская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

14.05.1893 ст.

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1893 ст.

Отец: Тихомиров Игнатий Федорович

Мать: Тихомирова Пелагея Петровна

Горушка, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Крещение
15.05.1893 ст.
Покров, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
15.08.1919 ст.

Жена: Тихомирова (Малкова) Ольга Дмитриевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.10.1919

Дочь: Тихомирова Сира Михайловна

Мать ребёнка: Тихомирова (Малкова) Ольга Дмитриевна

Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
13.12.1921

Сын: Тихомиров Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Тихомирова (Малкова) Ольга Дмитриевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
1953
Череповец, город Череповец, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.