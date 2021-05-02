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Тихомиров Игнатий Федорович

Место рождения

Горушка, Шухтовская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Горушка, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Тихомирова Пелагея Петровна

Горушка, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1871

Сын: Тихомиров Ефим Игнатьевич

Мать ребёнка: Тихомирова Пелагея Петровна

Горушка, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Тихомиров Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Тихомирова Пелагея Петровна

Горушка, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
14.05.1893 ст.

Сын: Тихомиров Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Тихомирова Пелагея Петровна

Горушка, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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