Тихомиров Игнатий Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Тихомирова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Тихомиров Ефим Игнатьевич
Мать ребёнка: Тихомирова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Тихомиров Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Тихомирова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
14.05.1893 ст.
Сын: Тихомиров Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Тихомирова Пелагея Петровна
Смерть
Неизвестно