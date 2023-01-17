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Тихомиров Александр Игнатьевич

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Место рождения

Горушка, Шухтовская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Тихомиров Игнатий Федорович

Мать: Тихомирова Пелагея Петровна

Горушка, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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