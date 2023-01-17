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Тихомиров Александр Игнатьевич
Тихомиров Александр Игнатьевич
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Место рождения
Горушка
, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Дата рождения
1890
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тихомиров Игнатий Федорович
Мать
Тихомирова Пелагея Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Тихомиров Игнатий Федорович
Мать:
Тихомирова Пелагея Петровна
Горушка
, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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