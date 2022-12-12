деревня Горушка, деревня Горушка, Шухтовская волость, Череповецкий уезд (на 1913) — Familio

Горушка

Шухтовская волость, Череповецкий уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Череповский уезд, Шухтовская волость
1255. Горка, деревня бывшая владельческая, дворов 6, жителей 30, почтовая станция

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Шухтовская волость
8Горушка (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.кр-н собственников8819203931+см.земледелиеколодезьВолостное правление, однокл. мин. учил., кв. пол. урядн., 2 мелочные лавки, смежна с сел. Покровским.
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