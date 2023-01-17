Тихомирова Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова Пелагея Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Тихомиров Ефим Игнатьевич

Отец ребёнка: Тихомиров Игнатий Федорович

Горушка, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Тихомиров Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Тихомиров Игнатий Федорович

Горушка, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
14.05.1893 ст.

Сын: Тихомиров Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Тихомиров Игнатий Федорович

Горушка, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Тихомиров Игнатий Федорович

Горушка, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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