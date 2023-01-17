Тихомирова Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Тихомиров Ефим Игнатьевич
Отец ребёнка: Тихомиров Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Тихомиров Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Тихомиров Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
14.05.1893 ст.
Сын: Тихомиров Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Тихомиров Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Тихомиров Игнатий Федорович
Смерть
Неизвестно