Тихомирова (Малкова) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Малкова) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

д. Кичино

Дата рождения

15.06.1893 ст.

Дата смерти

16.02.1943

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1893 ст.

Отец: Малков Дмитрий Тимофеевич

Мать: не указана

д. Кичино
Крещение
18.06.1893 ст.
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
15.08.1919 ст.

Муж: Тихомиров Михаил Игнатьевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.10.1919

Дочь: Тихомирова Сира Михайловна

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Игнатьевич

Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
13.12.1921

Сын: Тихомиров Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Игнатьевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
16.02.1943
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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