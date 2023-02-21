Тихомирова (Малкова) Ольга Дмитриевна
Место рожденияд. Кичино
Дата рождения15.06.1893 ст.
Дата смерти16.02.1943
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1893 ст.
Отец: Малков Дмитрий Тимофеевич
Мать: не указана
д. Кичино
Крещение
18.06.1893 ст.
Бракосочетание
15.08.1919 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1919
Дочь: Тихомирова Сира Михайловна
Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Игнатьевич
Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
13.12.1921
Сын: Тихомиров Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Игнатьевич
Смерть
16.02.1943