Михина (Тихомирова) Лариса Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михина (Тихомирова) Лариса Леонидовна

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Место рождения

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

Дата рождения

23.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1958

Отец: Тихомиров Леонид Михайлович

Мать: Тихомирова Александра Петровна

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
29.12.1984

Муж: Михин Андрей Витальевич

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
23.09.1985

Сын: Михин Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Михин Андрей Витальевич

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
09.11.1989

Сын: Михин Илья Андреевич

Отец ребёнка: Михин Андрей Витальевич

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михин Андрей Витальевич

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