Михина (Тихомирова) Лариса Леонидовна
Место рождения
Дата рождения23.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1958
Бракосочетание
29.12.1984
Рождение ребёнка
23.09.1985
Отец ребёнка: Михин Андрей Витальевич
Рождение ребёнка
09.11.1989
Сын: Михин Илья Андреевич
Отец ребёнка: Михин Андрей Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михин Андрей Витальевич