Михин Андрей Витальевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1961
Отец: Михин Виктор Павлович
Мать: Михина Галина Егоровна
Бракосочетание
29.12.1984
Жена: Михина Лариса Леонидовна
Рождение ребёнка
23.09.1985
Мать ребёнка: Михина Лариса Леонидовна
Рождение ребёнка
09.11.1989
Сын: Михин Илья Андреевич
Мать ребёнка: Михина Лариса Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михина Лариса Леонидовна