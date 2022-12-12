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Михин Андрей Витальевич

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Место рождения

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

Дата рождения

05.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1961

Отец: Михин Виктор Павлович

Мать: Михина Галина Егоровна

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
29.12.1984

Жена: Михина Лариса Леонидовна

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
23.09.1985

Сын: Михин Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Михина Лариса Леонидовна

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
09.11.1989

Сын: Михин Илья Андреевич

Мать ребёнка: Михина Лариса Леонидовна

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михина Лариса Леонидовна

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