Михин Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1961
Мать ребёнка: Михина Галина Егоровна
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Развод
06.06.1961
Жена: Михина Галина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михина Галина Егоровна
Смерть
Неизвестно