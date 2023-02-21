Михин Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михин Виктор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1961

Сын: Михин Андрей Витальевич

Мать ребёнка: Михина Галина Егоровна

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Развод
06.06.1961

Жена: Михина Галина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михина Галина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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