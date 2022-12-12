Трунова (Сухарева) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрунова (Сухарева) Марфа Яковлевна

Трунова (Сухарева) Марфа Яковлевна

avatar

Место рождения

Нелазский перевоз, Нелазская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

19.10.1909 ст.

Дата смерти

11.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1909 ст.

Отец: Сухарев Яков Ефимович

Мать: Сухарева Евдокия Евдокимовна

Нелазский перевоз, Нелазская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
22.03.1932

Сын: Трунов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Трунов Пётр Иванович

Овсянниково
Рождение ребёнка
03.01.1934

Дочь: Хорева Нина Петровна

Отец ребёнка: Трунов Пётр Иванович

Овсянниково
Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Тихомирова Александра Петровна

Отец ребёнка: Трунов Пётр Иванович

д. Овсяниково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунов Пётр Иванович

Смерть
11.04.1981
Шулма, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close