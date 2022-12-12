Трунова (Сухарева) Марфа Яковлевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1909 ст.
Дата смерти11.04.1981
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1909 ст.
Рождение ребёнка
22.03.1932
Отец ребёнка: Трунов Пётр Иванович
Овсянниково
Рождение ребёнка
03.01.1934
Дочь: Хорева Нина Петровна
Отец ребёнка: Трунов Пётр Иванович
Овсянниково
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Тихомирова Александра Петровна
Отец ребёнка: Трунов Пётр Иванович
д. Овсяниково
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трунов Пётр Иванович
Смерть
11.04.1981
Шулма, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область