Сухарев Яков Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарев Яков Ефимович

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Место рождения

село Борисоглебское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Борисоглебское
Рождение ребёнка
01.03.1894 ст.

Дочь: Новожилова Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Сухарева Евдокия Евдокимовна

Рождение ребёнка
19.10.1909 ст.

Дочь: Трунова Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Сухарева Евдокия Евдокимовна

Нелазский перевоз, Нелазская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухарева Евдокия Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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