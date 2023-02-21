Сухарев Яков Ефимович
Место рождениясело Борисоглебское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село Борисоглебское
Рождение ребёнка
01.03.1894 ст.
Дочь: Новожилова Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Сухарева Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
19.10.1909 ст.
Дочь: Трунова Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Сухарева Евдокия Евдокимовна
Нелазский перевоз, Нелазская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно