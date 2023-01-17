Сухарева Евдокия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарева Евдокия Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1894 ст.

Дочь: Новожилова Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Сухарев Яков Ефимович

Рождение ребёнка
19.10.1909 ст.

Дочь: Трунова Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Сухарев Яков Ефимович

Нелазский перевоз, Нелазская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Яков Ефимович

Смерть
Неизвестно
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