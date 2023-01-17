Сухарева Евдокия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1894 ст.
Дочь: Новожилова Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Сухарев Яков Ефимович
Рождение ребёнка
19.10.1909 ст.
Дочь: Трунова Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Сухарев Яков Ефимович
Нелазский перевоз, Нелазская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно