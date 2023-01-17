Трунова (Новожилова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Новожилов Иван Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Трунов Иван Константинович
д. Овсянниково
Рождение ребёнка
12.12.1906 ст.
Сын: Трунов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Трунов Иван Константинович
Овсянниково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трунов Александр Иванович
Отец ребёнка: Трунов Иван Константинович
Смерть
Неизвестно