Трунова (Новожилова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова (Новожилова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Софоново, Нелазская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Новожилов Иван Петрович

Мать: не указана

Софоново, Нелазская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
26.01.1898 ст.

Муж: Трунов Иван Константинович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Трунов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Трунов Иван Константинович

д. Овсянниково
Рождение ребёнка
12.12.1906 ст.

Сын: Трунов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Трунов Иван Константинович

Овсянниково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Александр Иванович

Отец ребёнка: Трунов Иван Константинович

Смерть
Неизвестно
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