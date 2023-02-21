Трунов Константин Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунов Константин Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Трунов Пётр Константинович

Мать ребёнка: Ершова Анна Иосифовна

Смерть
1867
Рождение ребёнка
01.09.1871 ст.

Сын: Трунов Иван Константинович

Мать ребёнка: Ершова Анна Иосифовна

Овсянниково
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