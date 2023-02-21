Трунов Константин Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Трунов Пётр Константинович
Мать ребёнка: Ершова Анна Иосифовна
Смерть
1867
Рождение ребёнка
01.09.1871 ст.
Сын: Трунов Иван Константинович
Мать ребёнка: Ершова Анна Иосифовна
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