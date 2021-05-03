Трунов Михаил Иванович 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трунов Михаил Иванович

Место рождения

д. Овсянниково

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Трунов Иван Константинович

Мать: Трунова (Новожилова) Евдокия Ивановна

д. Овсянниково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Трунова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Трунова Александра Михайловна

п. Межное
Рождение ребёнка
1927

Сын: Трунов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Трунова Александра Михайловна

п. Межное
Рождение ребёнка
1929

Сын: Трунов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Трунова Александра Михайловна

п. Межное
Рождение ребёнка
1931

Сын: Трунов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Трунова Александра Михайловна

п. Межное
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Трунова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Трунова Александра Михайловна

д. Межное
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Трунова Агния Михайловна

Мать ребёнка: Трунова Александра Михайловна

д. Межное
Смерть
Неизвестно

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