Трунов Михаил Иванович
Место рожденияд. Овсянниково
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
д. Овсянниково
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Трунова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Трунова Александра Михайловна
п. Межное
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Трунова Александра Михайловна
п. Межное
Рождение ребёнка
1929
Сын: Трунов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Трунова Александра Михайловна
п. Межное
Рождение ребёнка
1931
Сын: Трунов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Трунова Александра Михайловна
п. Межное
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Трунова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Трунова Александра Михайловна
д. Межное
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Трунова Агния Михайловна
Мать ребёнка: Трунова Александра Михайловна
д. Межное
Смерть
Неизвестно