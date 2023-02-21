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Новиков Кузьма Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Новиков Михаил Лавреньтьевич

Мать: Новикова Ксения Иоакимовна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Лопухова Домна Кузминична

Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1878

Дочь: Евдокия Кузьмина

Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1880

Сын: Новиков Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1882

Дочь: Федосева Александра Кузминична

Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Новиков Константин Кузьмич

Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1886

Дочь: Стародубова Ольга Кузьминична

Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1890

Дочь: Матрена Куьминична

Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1892

Дочь: Саломатина Наталья Кузминична

Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Марфа Наумовна

Смерть
Неизвестно