Новиков Кузьма Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Лопухова Домна Кузминична
Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна
Рождение ребёнка
01.08.1878
Дочь: Евдокия Кузьмина
Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна
Рождение ребёнка
29.03.1880
Сын: Новиков Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна
Рождение ребёнка
17.04.1882
Дочь: Федосева Александра Кузминична
Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Новиков Константин Кузьмич
Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна
Рождение ребёнка
08.07.1886
Дочь: Стародубова Ольга Кузьминична
Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна
Рождение ребёнка
14.03.1890
Дочь: Матрена Куьминична
Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна
Рождение ребёнка
29.08.1892
Дочь: Саломатина Наталья Кузминична
Мать ребёнка: Новикова Марфа Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Марфа Наумовна
Смерть
Неизвестно