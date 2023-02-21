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Новикова Марфа Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

27.07.1909

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Лопухова Домна Кузминична

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1878

Дочь: Евдокия Кузьмина

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1880

Сын: Новиков Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1882

Дочь: Федосева Александра Кузминична

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Новиков Константин Кузьмич

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1886

Дочь: Стародубова Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1890

Дочь: Матрена Куьминична

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1892

Дочь: Саломатина Наталья Кузминична

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Кузьма Михайлович

Смерть
27.07.1909
Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
в 57 лет, скоропостижно (причина неизвестна) | пос. Маршанка
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