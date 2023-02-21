Новикова Марфа Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти27.07.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Лопухова Домна Кузминична
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1878
Дочь: Евдокия Кузьмина
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
29.03.1880
Сын: Новиков Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
17.04.1882
Дочь: Федосева Александра Кузминична
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Новиков Константин Кузьмич
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
08.07.1886
Дочь: Стародубова Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1890
Дочь: Матрена Куьминична
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
29.08.1892
Дочь: Саломатина Наталья Кузминична
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1909
в 57 лет, скоропостижно (причина неизвестна) | пос. Маршанка