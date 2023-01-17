Саломатина (Новикова) Наталья Кузминична
Место рождения
Дата рождения29.08.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1892
Отец: Новиков Кузьма Михайлович
Мать: Новикова Марфа Наумовна
Крещение
30.08.1892
приход с. Краково
Крестные: Андрей Степанович Новиков, Евдокия Сергеевна | приход с. Краково
Бракосочетание
28.01.1909
приход с. Краково
Свидетели: Константин Кузьмич Новиков, Дмитрий Данилович Саломатин, Борис Михайлов Свинухов, Иван Петрович Лопухов | приход с. Краково
Рождение ребёнка
07.12.1910
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Саломатин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1911
Сын: Саломатин Сергей Иванович
Отец ребёнка: Саломатин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1913
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Саломатин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно