Саломатина (Новикова) Наталья Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина (Новикова) Наталья Кузминична

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Место рождения

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.08.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1892

Отец: Новиков Кузьма Михайлович

Мать: Новикова Марфа Наумовна

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Крещение
30.08.1892
приход с. Краково
Крестные: Андрей Степанович Новиков, Евдокия Сергеевна | приход с. Краково
Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Саломатин Иван Васильевич

приход с. Краково
Свидетели: Константин Кузьмич Новиков, Дмитрий Данилович Саломатин, Борис Михайлов Свинухов, Иван Петрович Лопухов | приход с. Краково
Рождение ребёнка
07.12.1910

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Саломатин Иван Васильевич

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1911

Сын: Саломатин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Саломатин Иван Васильевич

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1913

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Саломатин Иван Васильевич

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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