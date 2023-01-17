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Новиков Константин Кузьмич

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Место рождения

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Новиков Кузьма Михайлович

Мать: Новикова Марфа Наумовна

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1903

Сын: Новиков Михаил Константинович

Мать ребёнка: Прасковья Семеновна

репрессированный, депутат сельсовета
Рождение ребёнка
17.07.1905

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: ?

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
кулак
Смерть
Неизвестно
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