Новиков Константин Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Новиков Кузьма Михайлович
Мать: Новикова Марфа Наумовна
Рождение ребёнка
04.12.1903
Сын: Новиков Михаил Константинович
Мать ребёнка: Прасковья Семеновна
репрессированный, депутат сельсовета
Рождение ребёнка
17.07.1905
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
кулак
Смерть
Неизвестно