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Новиков Михаил Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1903

Дата смерти

03.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1903

Отец: Новиков Константин Кузьмич

Мать: (Новикова (Соломатина)) Прасковья Семеновна

репрессированный, депутат сельсовета
Работа или профессия
Неизвестно
кулак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1923

Дочь: (Новикова) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.06.1925

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.04.1930

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Смерть
03.02.1973

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