Новиков Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1903
Дата смерти03.02.1973
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1903
репрессированный, депутат сельсовета
Работа или профессия
Неизвестно
кулак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1923
Дочь: (Новикова) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.06.1925
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.04.1930
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Смерть
03.02.1973