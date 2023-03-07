Федосева (Новикова) Александра Кузминична
Место рождения
Дата рождения17.04.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1882
Отец: Новиков Кузьма Михайлович
Мать: Новикова Марфа Наумовна
Крещение
18.04.1882
Крестные: Матрена Михайловна Новикова, Ефим Исидорович Пшенин
Бракосочетание
08.11.1899
приход с. Краково
Свидетели: Андрей Степанович Новиков, Ефим Сидорович Пшенин, Иван Онуфриевич и Иосиф Онуфриевич Клюевы. | приход с. Краково
Рождение ребёнка
25.12.1904
Сын: Федосев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Федосев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
10.10.1907
Отец ребёнка: Федосев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
26.03.1910
Отец ребёнка: Федосев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
13.02.1912
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Федосев Федор Николаевич
Смерть
Неизвестно