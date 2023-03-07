Федосева (Новикова) Александра Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосева (Новикова) Александра Кузминична

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Место рождения

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.04.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1882

Отец: Новиков Кузьма Михайлович

Мать: Новикова Марфа Наумовна

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Крещение
18.04.1882
Крестные: Матрена Михайловна Новикова, Ефим Исидорович Пшенин
Бракосочетание
08.11.1899

Муж: Федосев Федор Николаевич

приход с. Краково
Свидетели: Андрей Степанович Новиков, Ефим Сидорович Пшенин, Иван Онуфриевич и Иосиф Онуфриевич Клюевы. | приход с. Краково
Рождение ребёнка
25.12.1904

Сын: Федосев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Федосев Федор Николаевич

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1907

Сын: Федосев Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Федосев Федор Николаевич

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1910

Сын: Федосев Иван Федорович

Отец ребёнка: Федосев Федор Николаевич

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1912

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Федосев Федор Николаевич

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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