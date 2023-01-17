Лопухова (Новикова) Домна Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопухова (Новикова) Домна Кузминична

Лопухова (Новикова) Домна Кузминична

avatar

Место рождения

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Новиков Кузьма Михайлович

Мать: Новикова Марфа Наумовна

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1894

Муж: Лопухов Семен Иванович

приход с. Краково
Свидетели: Андрей Степанович Новиков, Абрам Михайлович Саломатин, Григорий Лопухов, Михаил Иванович Свинухов | приход с. Краково
Рождение ребёнка
03.08.1896

Сын: Лопухов Максим Семёнович

Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1898

Сын: Лопухов Тимофей Семёнович

Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1899

Сын: Лопухов Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.11.1901

Дочь: Домна Семёновна

Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.11.1901

Дочь: Александра Семёновна

Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1904

Дочь: Александра Семёновна

Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1907

Дочь: Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1909

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1912

Сын: Лопухов Георгий Семёнович

Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1915

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1917

Сын: Лопухов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1918

Дочь: Клавдия Семёновна

Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close