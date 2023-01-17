Лопухова (Новикова) Домна Кузминична
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Новиков Кузьма Михайлович
Мать: Новикова Марфа Наумовна
Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович
Сын: Лопухов Тимофей Семёнович
Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович
Сын: Лопухов Дмитрий Семёнович
Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович
Дочь: Домна Семёновна
Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович
Дочь: Александра Семёновна
Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович
Дочь: Александра Семёновна
Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович
Дочь: Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович
Сын: Лопухов Георгий Семёнович
Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович
Сын: Лопухов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович
Дочь: Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Лопухов Семен Иванович