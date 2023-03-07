(Лопухова (близнец Домны Семеновны)) Александра Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лопухова (близнец Домны Семеновны)) Александра Семёновна

(Лопухова (близнец Домны Семеновны)) Александра Семёновна

avatar

Место рождения

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.11.1901

Дата смерти

01.02.1902

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1901

Отец: Лопухов Семен Иванович

Мать: Лопухова Домна Кузминична

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.11.1901
приход с. Краково
Крестные: Ольга Кузьминична Новикова, Борис Михайлович Свинухов | приход с. Краково
Смерть
01.02.1902
Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой слабости | пос. Маршанский
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close