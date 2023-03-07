(Лопухова (близнец Домны Семеновны)) Александра Семёновна
Место рождения
Дата рождения27.11.1901
Дата смерти01.02.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1901
Отец: Лопухов Семен Иванович
Крещение
28.11.1901
приход с. Краково
Крестные: Ольга Кузьминична Новикова, Борис Михайлович Свинухов | приход с. Краково
Смерть
01.02.1902
Причина смерти: от младенческой слабости | пос. Маршанский