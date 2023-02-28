Новикова Ксения Иоакимовна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти19.06.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Свинухова Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Лавреньтьевич
Большие Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855
Сын: Новиков Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Новиков Михаил Лавреньтьевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Прилипова Фекла Михаиловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Лавреньтьевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Жеброва Мелания Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Лавреньтьевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Антошкина Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Лавреньтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1891
Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: В 65 лет от старости | пос. Маршанка