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Новикова Ксения Иоакимовна

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Место рождения

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

19.06.1891

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Свинухова Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Лавреньтьевич

Большие Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Новиков Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Новиков Михаил Лавреньтьевич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Прилипова Фекла Михаиловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Лавреньтьевич

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Жеброва Мелания Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Лавреньтьевич

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Антошкина Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Лавреньтьевич

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Михаил Лавреньтьевич

Смерть
19.06.1891
Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: В 65 лет от старости | пос. Маршанка
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