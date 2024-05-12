село Большие Кулики, село Большие Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Большие Кулики

Моршанский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2164Большие Кулики, с. вл.при рч. Арзазовке.1832149704734Церковь православная 1. Базар. Мельница. Завод поташный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
С. Большие кулики и Сц. Веселое66Хрущовы132124264

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Больше-Куликовская волость
813. Б. Кулики, село бывшее владельческое, при речке Арзазовке, дворов 143, жителей 1162, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, базар, в Показать все
Моршанский уезд, Мало-Куликовская волость
830. Кулики, деревня бывшая государственная, при речке Питерке, дворов 74, жителей 585

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Куликовская волость
село Большие Кулики«Моршанская» п.-т. контора1818

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Моршанский район
64974Большие Куликисело53°29'41°34'N-37-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Моршанский муниципальный район, Сельское поселение Куликовский сельсовет
68616444106с Большие Куликисело
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