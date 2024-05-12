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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2164Большие Кулики, с. вл.при рч. Арзазовке.1832149704734Церковь православная 1. Базар. Мельница. Завод поташный.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
С. Большие кулики и Сц. Веселое66Хрущовы132124264
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
813. Б. Кулики, село бывшее владельческое, при речке Арзазовке, дворов 143, жителей 1162, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, базар, в Показать все
830. Кулики, деревня бывшая государственная, при речке Питерке, дворов 74, жителей 585
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Большие Кулики«Моршанская» п.-т. контора1818
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64974Большие Куликисело53°29'41°34'N-37-096
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68616444106с Большие Куликисело