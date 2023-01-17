Новиков Михаил Лавреньтьевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти08.12.1914
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Новиков Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Свинухова Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Ксения Иоакимовна
Большие Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855
Сын: Новиков Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: Новикова Ксения Иоакимовна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Прилипова Фекла Михаиловна
Мать ребёнка: Новикова Ксения Иоакимовна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Жеброва Мелания Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Ксения Иоакимовна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Антошкина Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Ксения Иоакимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1914
Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: 100 лет, от старости. | пос Маршанский