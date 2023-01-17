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Новиков Михаил Лавреньтьевич

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Место рождения

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

08.12.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Новиков Лаврентий

Мать: не указана

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Свинухова Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Ксения Иоакимовна

Большие Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Новиков Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Новикова Ксения Иоакимовна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Прилипова Фекла Михаиловна

Мать ребёнка: Новикова Ксения Иоакимовна

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Жеброва Мелания Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Ксения Иоакимовна

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Антошкина Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Ксения Иоакимовна

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Ксения Иоакимовна

Смерть
08.12.1914
Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: 100 лет, от старости. | пос Маршанский
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