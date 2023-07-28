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Венгеров Иван

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Место рождения

Борисовичи, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

Между 22.05.1880 и 19.05.1881

Дата смерти

Около 1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 22.05.1880 и 19.05.1881

Отец: Венгеров Кондратий

Мать: Венгерова Елена Мартынова

Борисовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Сведения о рождении взяты из записи об венчании
Военная служба
Около 1902
Севастополь
Служба на Черноморском Флоте, корабль неизвестен (один из революционных), в течение 7 лет, примерно с 1902 по 1908 гг | С 1 января 1874 года на смену рекрутской системе пришла всеобщая воинская повинн... Показать все
Место жительства
1908
Из Могилёвской губернии
Бракосочетание
20.05.1909

Жена: Венгерова Макрида

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
В записи о венчании указан как Иван Панкратьевич. Возраст жениха 28, возраст невесты 23
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Венгеров Василий

Мать ребёнка: Венгерова Макрида

Рождение ребёнка
02.10.1912

Дочь: Пелагия

Мать ребёнка: Венгерова Макрида

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Ранее была информация, что день рождения 13.10.1910. Оказалось на 2 года младше
Рождение ребёнка
27.07.1914

Сын: Венгеров Стефан

Мать ребёнка: Венгерова Макрида

Рождение ребёнка
09.03.1918

Сын: Венгеров Алексей

Мать ребёнка: Венгерова Макрида

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1920

Дочь: Прохорова Наталия

Мать ребёнка: Венгерова Макрида

Белово, Беловский, Кемеровская область
Работа или профессия
Около 1920
Извозчик (возил зерно)
Рождение ребёнка
1925

Сын: Венгеров Федор

Мать ребёнка: Венгерова Макрида

Работа или профессия
Около 1930
Председатель колхоза (?)
Смерть
Около 1949
Кемеровская обл., Россия
Похороны
Неизвестно
Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния