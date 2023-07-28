Венгеров Иван
Место рождения
Дата рожденияМежду 22.05.1880 и 19.05.1881
Дата смертиОколо 1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 22.05.1880 и 19.05.1881
Отец: Венгеров Кондратий
Сведения о рождении взяты из записи об венчании
Военная служба
Около 1902
Севастополь
Служба на Черноморском Флоте, корабль неизвестен (один из революционных), в течение 7 лет, примерно с 1902 по 1908 гг | С 1 января 1874 года на смену рекрутской системе пришла всеобщая воинская повинн... Показать все
Место жительства
1908
Из Могилёвской губернии
Бракосочетание
20.05.1909
Жена: Венгерова Макрида
В записи о венчании указан как Иван Панкратьевич. Возраст жениха 28, возраст невесты 23
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Венгеров Василий
Мать ребёнка: Венгерова Макрида
Рождение ребёнка
02.10.1912
Дочь: Пелагия
Мать ребёнка: Венгерова Макрида
Ранее была информация, что день рождения 13.10.1910. Оказалось на 2 года младше
Рождение ребёнка
27.07.1914
Сын: Венгеров Стефан
Мать ребёнка: Венгерова Макрида
Рождение ребёнка
09.03.1918
Сын: Венгеров Алексей
Мать ребёнка: Венгерова Макрида
Рождение ребёнка
11.09.1920
Дочь: Прохорова Наталия
Мать ребёнка: Венгерова Макрида
Белово, Беловский, Кемеровская область
Работа или профессия
Около 1920
Извозчик (возил зерно)
Рождение ребёнка
1925
Сын: Венгеров Федор
Мать ребёнка: Венгерова Макрида
Работа или профессия
Около 1930
Председатель колхоза (?)
Смерть
Около 1949
Кемеровская обл., Россия
Похороны
Неизвестно