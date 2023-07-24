Венгерова (Шестопалова) Макрида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венгерова (Шестопалова) Макрида

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Место рождения

Могилевская губерния, ???

Дата рождения

1886

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Шестопалов Алексей

Мать: ????

Могилевская губерния, ???
Бракосочетание
20.05.1909

Муж: Венгеров Иван

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
В записи о венчании указан как Иван Панкратьевич. Возраст жениха 28, возраст невесты 23
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Венгеров Василий

Отец ребёнка: Венгеров Иван

Рождение ребёнка
02.10.1912

Дочь: Пелагия

Отец ребёнка: Венгеров Иван

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Ранее была информация, что день рождения 13.10.1910. Оказалось на 2 года младше
Рождение ребёнка
27.07.1914

Сын: Венгеров Стефан

Отец ребёнка: Венгеров Иван

Рождение ребёнка
09.03.1918

Сын: Венгеров Алексей

Отец ребёнка: Венгеров Иван

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1920

Дочь: Прохорова Наталия

Отец ребёнка: Венгеров Иван

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Венгеров Федор

Отец ребёнка: Венгеров Иван

Смерть
1950
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