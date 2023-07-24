Венгерова (Шестопалова) Макрида
Место рожденияМогилевская губерния, ???
Дата рождения1886
Дата смерти1950
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Шестопалов Алексей
Мать: ????
Могилевская губерния, ???
Бракосочетание
20.05.1909
Муж: Венгеров Иван
В записи о венчании указан как Иван Панкратьевич. Возраст жениха 28, возраст невесты 23
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Венгеров Василий
Отец ребёнка: Венгеров Иван
Рождение ребёнка
02.10.1912
Дочь: Пелагия
Отец ребёнка: Венгеров Иван
Ранее была информация, что день рождения 13.10.1910. Оказалось на 2 года младше
Рождение ребёнка
27.07.1914
Сын: Венгеров Стефан
Отец ребёнка: Венгеров Иван
Рождение ребёнка
09.03.1918
Сын: Венгеров Алексей
Отец ребёнка: Венгеров Иван
Рождение ребёнка
11.09.1920
Дочь: Прохорова Наталия
Отец ребёнка: Венгеров Иван
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Венгеров Федор
Отец ребёнка: Венгеров Иван
Смерть
1950