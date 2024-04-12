(Венгерова) Пелагия
Место рождения
Дата рождения02.10.1912
Дата смерти31.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1912
Отец: Венгеров Иван
Мать: Венгерова Макрида
Ранее была информация, что день рождения 13.10.1910. Оказалось на 2 года младше
Крещение
07.10.1912
Godparents:Деревни Сартаковой крестьянин Егор Васильев Меркуленко и крестьянская жена Наталья Алексеева Кузнецова (ур. Шестопалова, сестра Макриды)
Награда
1946
Белово, Беловский, Кемеровская область
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Смерть
31.03.1994
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Рак