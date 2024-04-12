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(Венгерова) Пелагия

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Место рождения

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния

Дата рождения

02.10.1912

Дата смерти

31.03.1994

Пол

Женский

Отец

Между 1880 и 1881 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1912

Отец: Венгеров Иван

Мать: Венгерова Макрида

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Ранее была информация, что день рождения 13.10.1910. Оказалось на 2 года младше
Крещение
07.10.1912
Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Godparents:Деревни Сартаковой крестьянин Егор Васильев Меркуленко и крестьянская жена Наталья Алексеева Кузнецова (ур. Шестопалова, сестра Макриды)
Награда
1946
Белово, Беловский, Кемеровская область
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Смерть
31.03.1994
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Рак
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