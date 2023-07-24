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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Венгерова Макрида
Отец ребёнка: Шестопалов Алексей
Могилевская губерния, ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестопалов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестопалов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестопалов Алексей
Смерть
Неизвестно