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(????????) ????

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1886 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Венгерова Макрида

Отец ребёнка: Шестопалов Алексей

Могилевская губерния, ???
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопалов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопалов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Алексей

Смерть
Неизвестно
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