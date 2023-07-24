Шестопалов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Венгерова Макрида
Мать ребёнка: ????
Могилевская губерния, ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ????
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ????
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ????
Смерть
Неизвестно