Венгеров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венгеров Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Между 1880 и 1881 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Венгеров Иван

Мать: Венгерова Макрида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брындина Татьяна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1983
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