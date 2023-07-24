Венгеров Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Венгеров Иван
Мать: Венгерова Макрида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брындина Татьяна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1983