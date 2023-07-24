Брындина (Венгерова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брындина (Венгерова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

1983 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Венгеров Федор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Яна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

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