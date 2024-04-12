Прохорова (Венгерова) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Венгерова) Наталия

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Место рождения

Белово, Беловский, Кемеровская область

Дата рождения

11.09.1920

Дата смерти

06.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1920

Отец: Венгеров Иван

Мать: Венгерова Макрида

Белово, Беловский, Кемеровская область
Работа или профессия
С 21.10.1938 по 01.03.1939
Ленинск-Кузнецк
Почтальон
Работа или профессия
С 01.03.1939 по 23.09.1940
Ленинск-Кузнецк
Почтовый агент
Бракосочетание
11.09.1940

Муж: Прохоров Макар

Белово, Беловский, Кемеровская область
Место жительства
1940
улица Гвардейская, дом 8
Рождение ребёнка
26.08.1941

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Прохоров Макар

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Работа или профессия
27.03.1944
Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Начальник отделения связи Сартаки
Место жительства
1947
Республика Калмыкия, Россия
Работа или профессия
С 04.06.1951 по 13.12.1968
Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Начальник отделения связи Сартаки
Смерть
06.06.1984
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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