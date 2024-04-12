Прохорова (Венгерова) Наталия
Место рождения
Дата рождения11.09.1920
Дата смерти06.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1920
Отец: Венгеров Иван
Мать: Венгерова Макрида
Работа или профессия
С 21.10.1938 по 01.03.1939
Ленинск-Кузнецк
Почтальон
Работа или профессия
С 01.03.1939 по 23.09.1940
Ленинск-Кузнецк
Почтовый агент
Бракосочетание
11.09.1940
Муж: Прохоров Макар
Место жительства
1940
улица Гвардейская, дом 8
Рождение ребёнка
26.08.1941
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Прохоров Макар
Работа или профессия
27.03.1944
Начальник отделения связи Сартаки
Место жительства
1947
Республика Калмыкия, Россия
Работа или профессия
С 04.06.1951 по 13.12.1968
Начальник отделения связи Сартаки
Смерть
06.06.1984
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно