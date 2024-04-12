(Прохорова) Надежда
Место рождения
Дата рождения26.08.1941
Дата смерти02.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1941
Отец: Прохоров Макар
Мать: Прохорова Наталия
Образование
С 01.09.1949 по ?.06.1959
Беловская средняя школа № 1
Среднее | Золотая медаль за окончание школы
Образование
05.07.1959
Средняя школа № 1, награждена Золотой медалью
Награда
05.07.1959
Награждена Золотой медалью за отличные успехи
Работа или профессия
С 15.08.1959 по 16.06.1960
Кемеровская область, Беловский район
Заведующая начальной школы | Ново-Уропская начальная школа
Работа или профессия
С 01.12.1960 по 21.08.1961
Преподаватель географии и естествознания | Сартаковская семилетняя школа
Образование
С 01.09.1961 по 09.06.1966
Новосибирский государственный университет
Высшее | факультет естественных наук, специальность химик
Образование
09.06.1966
Окончание Новосибирского государственного университета
Работа или профессия
С 01.08.1966 по 01.12.1967
Стажер-исследователь | Институт неорганической химии СО АН СССР
Работа или профессия
С 15.02.1968 по 18.12.1968
Екатеринбург
Лаборант | Верх-Исетский металлургический завод
Образование
С 01.12.1968 по 01.09.1970
Уральский отдел водных ресурсов
Аспирантура
Работа или профессия
С 10.08.1971 по 02.08.1992
Инженер-программист | Новосибирский приборостроительный завод
Рождение ребёнка
30.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колмаков Виктор
Смерть
02.08.1992
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, Новосибирск, Россия