(Прохорова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Прохорова) Надежда

(Прохорова) Надежда

avatar

Место рождения

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния

Дата рождения

26.08.1941

Дата смерти

02.08.1992

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1941

Отец: Прохоров Макар

Мать: Прохорова Наталия

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Образование
С 01.09.1949 по ?.06.1959
Беловская средняя школа № 1
Среднее | Золотая медаль за окончание школы
Образование
05.07.1959
Белово, Беловский, Кемеровская область
Средняя школа № 1, награждена Золотой медалью
Награда
05.07.1959
Белово, Беловский, Кемеровская область
Награждена Золотой медалью за отличные успехи
Работа или профессия
С 15.08.1959 по 16.06.1960
Кемеровская область, Беловский район
Заведующая начальной школы | Ново-Уропская начальная школа
Работа или профессия
С 01.12.1960 по 21.08.1961
Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Преподаватель географии и естествознания | Сартаковская семилетняя школа
Образование
С 01.09.1961 по 09.06.1966
Новосибирский государственный университет
Высшее | факультет естественных наук, специальность химик
Образование
09.06.1966
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Окончание Новосибирского государственного университета
Работа или профессия
С 01.08.1966 по 01.12.1967
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Стажер-исследователь | Институт неорганической химии СО АН СССР
Работа или профессия
С 15.02.1968 по 18.12.1968
Екатеринбург
Лаборант | Верх-Исетский металлургический завод
Образование
С 01.12.1968 по 01.09.1970
Уральский отдел водных ресурсов
Аспирантура
Работа или профессия
С 10.08.1971 по 02.08.1992
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Инженер-программист | Новосибирский приборостроительный завод
Рождение ребёнка
30.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмаков Виктор

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
02.08.1992
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, Новосибирск, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close