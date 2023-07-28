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Колмаков Виктор

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Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

10.10.1931

Дата смерти

Около 1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1931

Отец: Колмаков Василий

Мать: не указана

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Образование
Около 1953
Иркутск
Иркутское военное авиационно-техническое училище (ИВАТУ), с 1975 - Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (ИВВАИУ)
Рождение ребёнка
Около 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
После 1978
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Новосибирский промышленно-энергетический техникум
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1993
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область