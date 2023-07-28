Колмаков Виктор
Место рождения
Дата рождения10.10.1931
Дата смертиОколо 1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1931
Отец: Колмаков Василий
Мать: не указана
Образование
Около 1953
Иркутск
Иркутское военное авиационно-техническое училище (ИВАТУ), с 1975 - Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (ИВВАИУ)
Рождение ребёнка
Около 1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда
Работа или профессия
После 1978
Новосибирский промышленно-энергетический техникум
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1993