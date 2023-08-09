Прохоров Макар
Место рождения
Дата рождения06.04.1914
Дата смерти01.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1914
Отец: Прохоров Антон
Мать: Василиса Авраамиевна
24 марта 1914 по старому стилю
Крещение
14.04.1914
Красноярский край, село Шалинское, Шалинская Прасковеевская церковь
1 апреля 1914 по старому стилю | Godparents:Деревни Кубеинка крестьянин Макарий Яковлев Черненко и той же деревни крестьянская жена Анастасия Авраамиева ф.н.
Военная служба
06.05.1940
Борисоглебск, Россия
Бракосочетание
11.09.1940
Жена: Прохорова Наталия
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.08.1941
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Прохорова Наталия
Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Смерть
01.12.1941
МО, Россия
Причина смерти: War
Похороны
Неизвестно
МО, Россия