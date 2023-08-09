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Прохоров Макар

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Место рождения

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

06.04.1914

Дата смерти

01.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1914

Отец: Прохоров Антон

Мать: Василиса Авраамиевна

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
24 марта 1914 по старому стилю
Крещение
14.04.1914
Красноярский край, село Шалинское, Шалинская Прасковеевская церковь
1 апреля 1914 по старому стилю | Godparents:Деревни Кубеинка крестьянин Макарий Яковлев Черненко и той же деревни крестьянская жена Анастасия Авраамиева ф.н.
Военная служба
06.05.1940
Борисоглебск, Россия
Бракосочетание
11.09.1940

Жена: Прохорова Наталия

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.08.1941

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Прохорова Наталия

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Смерть
01.12.1941
МО, Россия
Причина смерти: War
Похороны
Неизвестно
МО, Россия