Венгерова (Венгерова) Елена Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти24.04.1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Михайлов Мартын
Рождение ребёнка
1871
Сын: Венгеров Парфён
Отец ребёнка: Венгеров Кондратий
Рождение ребёнка
Между 22.05.1880 и 19.05.1881
Сын: Венгеров Иван
Отец ребёнка: Венгеров Кондратий
Сведения о рождении взяты из записи об венчании
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Дунаева Мавра
Отец ребёнка: Венгеров Кондратий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курганкова ???
Отец ребёнка: Венгеров Кондратий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Венгеров Кондратий
Смерть
24.04.1911
Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния