Венгерова (Венгерова) Елена Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венгерова (Венгерова) Елена Мартынова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

24.04.1911

Пол

Женский

Отец

До 1833 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Михайлов Мартын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Венгеров Парфён

Отец ребёнка: Венгеров Кондратий

Рождение ребёнка
Между 22.05.1880 и 19.05.1881

Сын: Венгеров Иван

Отец ребёнка: Венгеров Кондратий

Борисовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Сведения о рождении взяты из записи об венчании
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дунаева Мавра

Отец ребёнка: Венгеров Кондратий

Борисовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курганкова ???

Отец ребёнка: Венгеров Кондратий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Венгеров Кондратий

Смерть
24.04.1911
Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
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