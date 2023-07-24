Курганкова (Венгеров) ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурганкова (Венгеров) ???

Курганкова (Венгеров) ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

1851 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Венгеров Кондратий

Мать: Венгерова Елена Мартынова

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курганков Наум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курганков Наум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курганков Наум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курганков Наум

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close