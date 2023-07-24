Курганкова (Венгеров) ???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Венгеров Кондратий
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курганков Наум
Смерть
Неизвестно