Венгеров Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВенгеров Кондратий

Венгеров Кондратий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Венгеров Леонтий

Мать: Венгеров ?

Рождение ребёнка
1871

Сын: Венгеров Парфён

Мать ребёнка: Венгерова Елена Мартынова

Рождение ребёнка
Между 22.05.1880 и 19.05.1881

Сын: Венгеров Иван

Мать ребёнка: Венгерова Елена Мартынова

Борисовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Сведения о рождении взяты из записи об венчании
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дунаева Мавра

Мать ребёнка: Венгерова Елена Мартынова

Борисовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курганкова ???

Мать ребёнка: Венгерова Елена Мартынова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Венгерова Елена Мартынова

Смерть
Около 1940