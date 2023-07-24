Венгеров Кондратий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Венгеров Леонтий
Мать: Венгеров ?
Рождение ребёнка
1871
Сын: Венгеров Парфён
Мать ребёнка: Венгерова Елена Мартынова
Рождение ребёнка
Между 22.05.1880 и 19.05.1881
Сын: Венгеров Иван
Мать ребёнка: Венгерова Елена Мартынова
Сведения о рождении взяты из записи об венчании
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Дунаева Мавра
Мать ребёнка: Венгерова Елена Мартынова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курганкова ???
Мать ребёнка: Венгерова Елена Мартынова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1940